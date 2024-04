MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt am Montagvormittag Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 67,05 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 67,05 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,05 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.578 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 03.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,45 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

MorphoSys-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 35,38 EUR.

Am 13.03.2024 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 9,65 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 27,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 81,60 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -4,121 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

Redaktion finanzen.net

