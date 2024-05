MorphoSys Aktie News: MorphoSys wird am Mittag ausgebremst

MorphoSys im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 66,70 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 66,70 EUR. Bei 66,65 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 66,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.332 MorphoSys-Aktien.

Am 16.04.2024 markierte das Papier bei 68,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2023 gab der Anteilsschein bis auf 14,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 359,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MorphoSys 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 29.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -8,37 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,30 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 27,54 Mio. EUR, gegenüber 62,32 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 55,81 Prozent präsentiert.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 06.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von MorphoSys.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -5,213 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MorphoSys-Investment von vor 5 Jahren verloren

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart im Plus

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück