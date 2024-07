MorphoSys Aktie News: MorphoSys präsentiert sich am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 67,75 EUR.

Die Aktie legte um 15:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 67,75 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,70 EUR. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 880 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2024 auf bis zu 69,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,52 EUR fiel das Papier am 21.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 78,57 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 29.04.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal waren -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,54 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 07.08.2024 präsentieren. MorphoSys dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -7,348 EUR je MorphoSys-Aktie.

