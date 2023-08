MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf MorphoSys-Kurs

Die Aktie von MorphoSys hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MorphoSys-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 27,03 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der MorphoSys-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 27,03 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 27,04 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 26,73 EUR. Bei 26,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4.371 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,34 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 128,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 04.05.2023. Das EPS lag bei -1,30 EUR. Ein Jahr zuvor waren -6,88 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent auf 62,30 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -8,827 EUR ausweisen wird.

