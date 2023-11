MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 31,59 EUR.

Das Papier von MorphoSys konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 31,59 EUR. Bei 31,59 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 31,12 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.971 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,49 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 62,63 Prozent.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 30,40 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 09.08.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -6,88 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,44 Prozent verringert.

Am 15.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,840 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

