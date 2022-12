MorphoSys Aktie News: MorphoSys steigt am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 16,40 EUR

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 16,46 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 16,58 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,23 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 108.642 Aktien.

Bei einem Wert von 36,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.12.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 54,69 Prozent Luft nach oben. Am 16.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 13,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 31,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte MorphoSys am 16.11.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,61 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 95,80 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 38,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte MorphoSys am 15.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2022 einen Verlust in Höhe von -12,699 EUR ausweisen wird.

