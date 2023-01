MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Mittag an Fahrt

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 14,05 EUR

0,00% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 14,12 EUR. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,34 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,98 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.780 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (33,62 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 19,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 24,92 EUR aus.

Am 16.11.2022 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von 0,61 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 95,80 EUR gegenüber 38,20 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte MorphoSys am 15.03.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2022 -11,564 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Dezember 2022: Die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie tiefrot: MorphoSys erwartet für Monjuvi 2023 nur bestenfalls ein kleines Wachstum

MorphoSys-Aktie gibt nach: JPMorgan senkt MorphoSys auf 'Underweight' - Kursziel gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys