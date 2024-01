MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagmittag mit roter Tendenz

MorphoSys im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 35,60 EUR.

Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 2,5 Prozent auf 35,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,39 EUR aus. Bei 36,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 77.787 Aktien.

Bei 36,95 EUR erreichte der Titel am 09.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Kursplus von 3,79 Prozent wieder erreichen. Bei 13,45 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 62,22 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 29,83 EUR angegeben.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR im Vergleich zu 95,80 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 13.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -7,612 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

