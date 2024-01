MorphoSys Aktie News: MorphoSys steigt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 36,58 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 36,95 EUR an. Bei 36,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 6.601 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 36,95 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,45 EUR am 20.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 29,83 EUR angegeben.

Am 15.11.2023 legte MorphoSys die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 63,80 EUR, gegenüber 95,80 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,40 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -7,612 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: SDAX zeigt sich nachmittags fester

Freundlicher Handel: TecDAX freundlich