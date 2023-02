MorphoSys Aktie News: MorphoSys präsentiert sich am Nachmittag stärker

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 19,03 EUR

Die MorphoSys-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 19,04 EUR. Zwischenzeitlich stieg die MorphoSys-Aktie sogar auf 19,16 EUR. Bei 18,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 41.202 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 28,31 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MorphoSys-Aktie somit 32,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,29 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 24,92 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys ließ sich am 16.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,60 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von 0,61 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 150,79 Prozent auf 95,80 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38,20 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 15.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 13.03.2024 werfen.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -11,564 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

