MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt am Freitagmittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von MorphoSys. Bei der MorphoSys-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 64,20 EUR.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 64,20 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 64,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 63,70 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 141.915 MorphoSys-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,58 EUR) erklomm das Papier am 06.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 3,71 Prozent Luft nach oben. Bei 13,45 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 79,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 33,40 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 63,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2024 terminiert. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -8,077 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

