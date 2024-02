MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag nahe Vortagesniveau

MorphoSys im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die MorphoSys-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 64,22 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 64,22 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 64,46 EUR. Im Tief verlor die MorphoSys-Aktie bis auf 63,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 280.857 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,58 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,67 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,45 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 79,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für MorphoSys-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

Am 15.11.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 63,80 EUR, gegenüber 95,80 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 33,40 Prozent präsentiert.

Die MorphoSys-Bilanz für Q4 2023 wird am 13.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -8,077 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

