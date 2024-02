MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich MorphoSys

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 63,94 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 63,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bisher bei 63,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.068 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 06.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,58 EUR. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 3,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,45 EUR am 20.03.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 78,96 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 15.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,40 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,80 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -8,077 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

