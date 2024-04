MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Dienstagnachmittag nahe Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,00 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 67,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 67,10 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die MorphoSys-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,85 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.332 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 0,52 Prozent Luft nach oben. Am 21.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete MorphoSys 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys veröffentlichte am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 9,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,60 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte MorphoSys am 29.04.2024 vorlegen. Am 30.04.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2024 einen Verlust in Höhe von -4,121 EUR ausweisen wird.

