MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 27,55 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 27,55 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 27,63 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 27,63 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 629 MorphoSys-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.07.2023 bei 31,34 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,81 EUR am 28.12.2022. Mit Abgaben von 57,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,60 EUR aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 62,30 EUR im Vergleich zu 59,40 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --8,827 EUR je MorphoSys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

