MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 31,81 EUR.

Um 09:03 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 31,81 EUR. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 31,81 EUR. Bei 31,41 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.285 MorphoSys-Aktien.

Bei einem Wert von 32,49 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 2,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 62,89 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 30,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 09.08.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 15.11.2023 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -6,840 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

