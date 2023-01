MorphoSys Aktie News: MorphoSys zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 14,65 EUR

3,17% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 14,69 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 14,77 EUR. Bei 14,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 45.976 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,31 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,81 EUR am 28.12.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,44 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MorphoSys-Aktie bei 24,92 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 16.11.2022 vor. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -3,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,61 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 95,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 150,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MorphoSys einen Umsatz von 38,20 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte MorphoSys am 15.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 13.03.2024.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -11,564 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Dezember 2022: Die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie tiefrot: MorphoSys erwartet für Monjuvi 2023 nur bestenfalls ein kleines Wachstum

MorphoSys-Aktie gibt nach: JPMorgan senkt MorphoSys auf 'Underweight' - Kursziel gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys