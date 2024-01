MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Kursverlauf

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 34,61 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 3,6 Prozent im Plus bei 34,61 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MorphoSys-Aktie bisher bei 34,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 127.584 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Am 09.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,95 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 61,14 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,83 EUR.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,50 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -3,60 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 63,80 EUR – eine Minderung von 33,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95,80 EUR eingefahren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 13.03.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -7,612 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

