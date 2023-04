MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 16,58 EUR

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 17,00 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 17,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,30 EUR. Bisher wurden heute 152.136 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Bei 27,04 EUR erreichte der Titel am 07.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 37,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,01 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 22,70 EUR.

MorphoSys gewährte am 15.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. MorphoSys hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 9,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -11,16 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 54,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 81,60 EUR umgesetzt, gegenüber 52,90 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 01.05.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -8,540 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

