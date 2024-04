MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochmittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Bei der MorphoSys-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die MorphoSys-Aktie wies um 11:44 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 67,10 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 67,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.845 MorphoSys-Aktien.

Bei 67,35 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,52 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MorphoSys-Aktie 78,36 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten MorphoSys-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,38 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MorphoSys am 13.03.2024 vor. Das EPS belief sich auf 1,43 EUR gegenüber 9,65 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,00 EUR – das entspricht einem Minus von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2024 wird am 29.04.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der MorphoSys-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -4,121 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

