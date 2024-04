MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 67,15 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 67,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 67,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.989 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 67,35 EUR erreichte der Titel am 03.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,30 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2023 (14,52 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 78,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten MorphoSys-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 35,38 EUR an.

MorphoSys veröffentlichte am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,65 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 59,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 81,60 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2024 veröffentlicht. Am 30.04.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -4,121 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

