MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 0,2 Prozent auf 20,07 EUR. In der Spitze fiel die MorphoSys-Aktie bis auf 19,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 19,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 22.564 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 24,77 EUR erreichte der Titel am 17.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,42 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 23,00 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,59 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,30 EUR – ein Plus von 50,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 41,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Die MorphoSys-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Schätzungsweise am 31.07.2024 dürfte MorphoSys die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

2023 dürfte MorphoSys einen Verlust von -6,102 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

