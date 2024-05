MorphoSys Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von MorphoSys

So entwickelt sich MorphoSys

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 66,80 EUR abwärts.

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:41 Uhr um 0,3 Prozent auf 66,80 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 66,75 EUR. Mit einem Wert von 66,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 14.448 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Bei 68,00 EUR markierte der Titel am 16.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 1,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,52 EUR am 21.11.2023. Mit einem Kursverlust von 78,26 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte MorphoSys 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 35,38 EUR aus.

MorphoSys gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -8,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei MorphoSys ein EPS von -1,30 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 62,32 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -5,079 EUR je Aktie in den MorphoSys-Büchern.

