MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagnachmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Bei der MorphoSys-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,00 EUR.

Mit einem Kurs von 67,00 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum verändert. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 67,00 EUR an. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 66,75 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 66,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.668 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,00 EUR) erklomm das Papier am 16.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Mit Abgaben von 78,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

MorphoSys-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 35,38 EUR für die MorphoSys-Aktie.

MorphoSys gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -8,37 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,30 EUR je Aktie erzielt worden. MorphoSys hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 27,54 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 55,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 62,32 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -5,079 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

