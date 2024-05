MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 66,90 EUR.

Die MorphoSys-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:00 Uhr um 0,1 Prozent auf 66,90 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,90 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 186 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,64 Prozent. Am 21.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 78,30 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

MorphoSys gewährte am 29.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -8,37 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 55,81 Prozent auf 27,54 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 62,32 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

Laut Analysten dürfte MorphoSys im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -5,213 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MorphoSys-Investment von vor 5 Jahren verloren

Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart im Plus

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück