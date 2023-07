MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagvormittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 28,01 EUR an der Tafel.

Kaum Ausschläge verzeichnete die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 28,01 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MorphoSys-Aktie bei 28,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MorphoSys-Aktie bis auf 27,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.417 MorphoSys-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,00 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 137,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 31,00 EUR.

Am 03.05.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 62,30 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,50 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 09.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können MorphoSys-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,509 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

