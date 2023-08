MorphoSys Aktie News: MorphoSys präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kurs der MorphoSys

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Zuletzt ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,9 Prozent auf 28,53 EUR.

Die Aktie legte um 15:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,9 Prozent auf 28,53 EUR zu. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,61 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 26,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 58.970 MorphoSys-Aktien.

Am 21.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,34 EUR. Gewinne von 9,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,62 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,60 EUR an.

Am 04.05.2023 hat MorphoSys in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,30 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,88 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,30 EUR – ein Plus von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 59,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -8,827 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

