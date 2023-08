MorphoSys Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von MorphoSys

MorphoSys im Blick

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 27,34 EUR.

Das Papier von MorphoSys gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 27,34 EUR abwärts. Die MorphoSys-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,84 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 26,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.067 MorphoSys-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,34 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2023. 14,63 Prozent Plus fehlen der MorphoSys-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 11,81 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 131,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 26,60 EUR.

MorphoSys ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 EUR. Im Vorjahresquartal waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 62,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,88 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MorphoSys einen Umsatz von 59,40 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von MorphoSys.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,827 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Ausblick: MorphoSys legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TecDAX-Titel MorphoSys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen MorphoSys-Investment verloren

TecDAX-Wert MorphoSys-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe MorphoSys-Investition eingebracht