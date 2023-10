MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Dienstagmittag kräftig

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,0 Prozent auf 23,82 EUR.

Die MorphoSys-Aktie konnte um 11:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,0 Prozent auf 23,82 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die MorphoSys-Aktie bei 24,24 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.250 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,49 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 36,40 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 50,44 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 30,80 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 09.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,16 EUR gegenüber -6,88 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 53,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 59,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 15.11.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie.

