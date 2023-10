MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von MorphoSys zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die MorphoSys-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,5 Prozent auf 23,71 EUR.

Um 15:45 Uhr konnte die Aktie von MorphoSys zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,5 Prozent auf 23,71 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 24,24 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,83 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.274 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,49 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 11,81 EUR. Mit einem Kursverlust von 50,21 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,80 EUR für die MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -6,88 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 59,40 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

