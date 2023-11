MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagvormittag mit Verlusten

So bewegt sich MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die MorphoSys-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 30,52 EUR.

Die MorphoSys-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 30,52 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,05 EUR nach. Bei 30,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten MorphoSys-Aktien beläuft sich auf 8.056 Stück.

Bei 32,49 EUR markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,81 EUR fiel das Papier am 28.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 61,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 30,40 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,88 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,44 Prozent zurück. Hier wurden 53,20 EUR gegenüber 59,40 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -6,840 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

