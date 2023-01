MorphoSys Aktie News: Anleger schicken MorphoSys am Mittwochmittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 15,08 EUR

2,27% Charts

News

Analysen

Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 15,14 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 15,22 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 14,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.807 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.01.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 11,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 28,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MorphoSys-Aktie bei 24,92 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 16.11.2022. Das EPS lag bei -3,60 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,61 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 95,80 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 150,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 38,20 EUR umsetzen können.

Am 15.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 13.03.2024 dürfte MorphoSys die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass MorphoSys 2022 einen Verlust in Höhe von -11,564 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

Dezember 2022: Die Expertenmeinungen zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie tiefrot: MorphoSys erwartet für Monjuvi 2023 nur bestenfalls ein kleines Wachstum

MorphoSys-Aktie gibt nach: JPMorgan senkt MorphoSys auf 'Underweight' - Kursziel gesenkt

Ausgewählte Hebelprodukte auf MorphoSys Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MorphoSys

Bildquellen: MorphoSys