MorphoSys Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus MorphoSys

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 9,5 Prozent bei 32,00 EUR.

Das Papier von MorphoSys befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 9,5 Prozent auf 32,00 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 31,82 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,80 EUR. Zuletzt wechselten 244.464 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 36,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 57,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,83 EUR für die MorphoSys-Aktie.

Am 15.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,50 EUR gegenüber -3,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 63,80 EUR – das entspricht einem Minus von 33,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,80 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 12.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MorphoSys einen Verlust von -7,612 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

