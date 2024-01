MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MorphoSys befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 34,26 EUR ab.

Um 09:06 Uhr fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 34,26 EUR ab. Bei 34,09 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 34,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 24.854 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 36,95 EUR. Mit einem Zuwachs von 7,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 60,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 29,83 EUR.

MorphoSys ließ sich am 15.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -3,60 EUR vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 63,80 EUR – eine Minderung von 33,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 95,80 EUR eingefahren.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -5,915 EUR je Aktie aus.

