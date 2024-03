MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Nachmittag höher

Kurs der MorphoSys

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MorphoSys. Die MorphoSys-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 65,52 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere um 15:52 Uhr 0,3 Prozent. Bei 65,56 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61.924 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 13,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 79,47 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

MorphoSys-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 35,38 EUR.

Am 16.11.2023 hat MorphoSys die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,50 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -3,60 EUR vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 12.03.2025 dürfte MorphoSys die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -7,916 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

