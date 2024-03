MorphoSys Aktie News: MorphoSys verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 65,30 EUR zeigte sich die MorphoSys-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die MorphoSys-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 65,30 EUR. Die MorphoSys-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,30 EUR an. In der Spitze büßte die MorphoSys-Aktie bis auf 65,26 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.933 MorphoSys-Aktien.

Am 06.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 66,58 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 1,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 13,45 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 79,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je MorphoSys-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 35,38 EUR.

Am 16.11.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MorphoSys -3,60 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,80 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte MorphoSys Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,916 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

