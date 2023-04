MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 17,10 EUR

Die MorphoSys-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 17,19 EUR. Bei 17,70 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 17,08 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der MorphoSys-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 39.869 Stück gehandelt.

Bei 25,61 EUR erreichte der Titel am 12.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,90 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 45,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,70 EUR für die MorphoSys-Aktie.

MorphoSys veröffentlichte am 15.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 9,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys -11,16 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 81,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 52,90 EUR umgesetzt worden waren.

Die MorphoSys-Bilanz für Q1 2023 wird am 03.05.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 01.05.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von MorphoSys.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -8,540 EUR je MorphoSys-Aktie stehen.

