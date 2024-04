MorphoSys Aktie News: MorphoSys gewinnt am Nachmittag an Fahrt

MorphoSys im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktionäre schickten das Papier von MorphoSys nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 67,55 EUR.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 67,55 EUR. Die MorphoSys-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 67,55 EUR aus. Bei 67,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 213.556 MorphoSys-Aktien.

Am 11.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2023 bei 14,52 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 78,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 35,38 EUR.

MorphoSys ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 9,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 27,70 Prozent auf 59,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 81,60 EUR gelegen.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 30.04.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --4,121 EUR je MorphoSys-Aktie.

