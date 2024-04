MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MorphoSys-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 67,20 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:01 Uhr bei der MorphoSys-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 67,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,20 EUR. Der Kurs der MorphoSys-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,10 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,10 EUR. Bisher wurden heute 1.252 MorphoSys-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,52 EUR am 21.11.2023. Abschläge von 78,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an MorphoSys-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie aus.

MorphoSys gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,43 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MorphoSys ein EPS von 9,65 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,00 EUR – das entspricht einem Minus von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

MorphoSys wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 29.04.2024 vorlegen. Am 30.04.2025 wird MorphoSys schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -4,121 EUR je MorphoSys-Aktie.

