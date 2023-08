MorphoSys Aktie News: MorphoSys fällt am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die MorphoSys-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 27,27 EUR ab.

Die MorphoSys-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,8 Prozent auf 27,27 EUR. Bei 27,27 EUR markierte die MorphoSys-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 27,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.501 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,34 EUR erreichte der Titel am 21.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (11,81 EUR). Abschläge von 56,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 26,60 EUR an.

MorphoSys gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MorphoSys in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,44 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 53,20 EUR im Vergleich zu 59,40 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2023 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von MorphoSys rechnen Experten am 05.11.2024.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,821 EUR je MorphoSys-Aktie.

