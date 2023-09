MorphoSys Aktie News: MorphoSys reagiert am Mittag positiv

Notierung im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 30,20 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 30,20 EUR. In der Spitze gewann die MorphoSys-Aktie bis auf 30,47 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 29,34 EUR. Zuletzt wechselten 106.934 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Am 21.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 31,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MorphoSys-Aktie 3,77 Prozent zulegen. Bei 11,81 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 155,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der MorphoSys-Aktie wird bei 26,60 EUR angegeben.

Am 09.08.2023 lud MorphoSys zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,88 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat MorphoSys mit einem Umsatz von insgesamt 53,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,44 Prozent verringert.

MorphoSys dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 15.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -6,835 EUR je Aktie aus.

