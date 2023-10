MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Mittwochnachmittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MorphoSys gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MorphoSys-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,8 Prozent auf 23,44 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 15:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 23,44 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 23,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,11 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 37.139 MorphoSys-Aktien.

Bei einem Wert von 32,49 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Der derzeitige Kurs der MorphoSys-Aktie liegt somit 27,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,81 EUR am 28.12.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die MorphoSys-Aktie mit einem Verlust von 49,64 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die MorphoSys-Aktie im Durchschnitt mit 30,80 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -2,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von -6,88 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,20 EUR – das entspricht einem Minus von 10,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,40 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 15.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von MorphoSys.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass MorphoSys 2023 einen Verlust in Höhe von -6,848 EUR ausweisen wird.

