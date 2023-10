MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Fokus

Die Aktie von MorphoSys zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die MorphoSys-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 24,11 EUR.

Im XETRA-Handel kam die MorphoSys-Aktie um 09:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 24,11 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 24,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die MorphoSys-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,11 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,11 EUR. Bisher wurden heute 185 MorphoSys-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 32,49 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 34,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 51,04 Prozent könnte die MorphoSys-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,80 EUR an.

MorphoSys ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -6,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 10,44 Prozent auf 53,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,40 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte MorphoSys am 15.11.2023 vorlegen. MorphoSys dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -6,848 EUR je MorphoSys-Aktie in den Büchern stehen.

