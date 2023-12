MorphoSys Aktie News: MorphoSys bricht am Mittag nach oben aus

Aktie im Blick

Die Aktie von MorphoSys zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 10,0 Prozent auf 27,26 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr ging es für das MorphoSys-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 10,0 Prozent auf 27,26 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die MorphoSys-Aktie bei 28,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 278.663 MorphoSys-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 32,49 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 130,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 26,60 EUR aus.

MorphoSys gewährte am 15.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,50 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat MorphoSys im vergangenen Quartal 63,80 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MorphoSys 95,80 EUR umsetzen können.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -7,597 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MorphoSys-Aktie

MorphoSys-Aktie: Was Analysten von MorphoSys erwarten

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX liegt letztendlich im Plus

Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags