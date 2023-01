MorphoSys Aktie News: MorphoSys reagiert am Mittag positiv

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 15,40 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die MorphoSys-Papiere um 12:22 Uhr 1,6 Prozent. Bei 15,77 EUR erreichte die MorphoSys-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,47 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 89.918 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.01.2022 bei 32,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,21 Prozent. Am 28.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR. Der aktuelle Kurs der MorphoSys-Aktie ist somit 30,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,92 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 16.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das MorphoSys ein Ergebnis je Aktie von 0,61 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MorphoSys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 150,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 95,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 38,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.03.2023 veröffentlicht. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 13.03.2024 präsentieren.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -11,564 EUR je MorphoSys-Aktie belaufen.

