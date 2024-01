MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagvormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MorphoSys gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 31,41 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 31,41 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 31,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,60 EUR. Der Tagesumsatz der MorphoSys-Aktie belief sich zuletzt auf 6.870 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der MorphoSys-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (13,45 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MorphoSys-Aktie 133,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 29,83 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MorphoSys am 15.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,60 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 33,40 Prozent auf 63,80 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 95,80 EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte MorphoSys am 13.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 12.03.2025.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --7,612 EUR je MorphoSys-Aktie.

