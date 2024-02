MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Montagmittag mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MorphoSys gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die MorphoSys-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 64,00 EUR ab.

Der MorphoSys-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:47 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 64,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der MorphoSys-Aktie ging bis auf 63,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 63,98 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 88.205 MorphoSys-Aktien.

Am 06.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 66,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 13,45 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 78,98 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten MorphoSys-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 35,38 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte MorphoSys am 15.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,50 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 63,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 33,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 95,80 EUR umgesetzt worden.

Am 13.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von MorphoSys rechnen Experten am 12.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -8,077 EUR je MorphoSys-Aktie.

