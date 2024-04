MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagvormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von MorphoSys. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 67,80 EUR zu.

Die MorphoSys-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 67,80 EUR. Kurzfristig markierte die MorphoSys-Aktie bei 67,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 67,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40.440 MorphoSys-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,80 EUR) erklomm das Papier am 12.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MorphoSys-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,52 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MorphoSys-Aktie derzeit noch 78,58 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je MorphoSys-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 35,38 EUR.

MorphoSys veröffentlichte am 13.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte MorphoSys 9,65 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 59,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 81,60 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von MorphoSys wird am 29.04.2024 gerechnet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte MorphoSys möglicherweise am 30.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem MorphoSys-Verlust in Höhe von -4,121 EUR je Aktie aus.

