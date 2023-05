MorphoSys Aktie News: MorphoSys am Freitagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 20,90 EUR

Die MorphoSys-Aktie konnte um 15:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 20,95 EUR. Die MorphoSys-Aktie legte bis auf 21,06 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 20,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 57.474 MorphoSys-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 24,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 15,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,81 EUR ab. Mit Abgaben von 43,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,00 EUR je MorphoSys-Aktie an.

Am 03.05.2023 äußerte sich MorphoSys zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,30 EUR. Im Vorjahresquartal waren -3,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MorphoSys 62,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 31.07.2024.

In der MorphoSys-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -6,219 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

