MorphoSys Aktie News: MorphoSys tendiert am Mittag nordwärts

Die MorphoSys-Aktie konnte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 28,24 EUR. Die MorphoSys-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 28,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 28,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57.010 MorphoSys-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (30,00 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2023. Derzeit notiert die MorphoSys-Aktie damit 5,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,81 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 58,20 Prozent würde die MorphoSys-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,00 EUR.

MorphoSys gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,59 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62,30 EUR – ein Plus von 50,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MorphoSys 41,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von MorphoSys veröffentlicht werden. MorphoSys dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MorphoSys im Jahr 2023 -6,261 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

